Incendio in un hotel di lusso a Londra, oltre 100 evacuati

Oltre 100 persone sono state costrette ad evacuare un lussuoso hotel di Londra, il Chiltern Firehouse Hotel, un'ex stazione dei pompieri trasformata in ritrovo per celebrità, a causa di un grave incendio. Lo hanno riferito i Vigili del fuoco, precisando che "20 autopompe e circa 125 vigili sono sul luogo dell'incendio dell'hotel di Marylebone" (un quartiere centrale di Londra), scoppiato nel pomeriggio.

Un portavoce dei vigili del fuoco ha dichiarato all'Afp sul posto che sono stati fatti "grandi progressi". Secondo l'agenzia di stampa Press Association, l'imprenditore americano Andre Balazs, proprietario dell'albergo colpito dalle fiamme, ha dichiarato che l'incendio è stato "completamente domato" e che non ci sono stati feriti. La causa dell'incendio "non è ancora nota".



