Allestito il palco di Hamas a Khan Younis per rilascio ostaggi

E' tutto pronto a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, per il rilascio dei tre ostaggi israeliani, parte del sesto round della prima fase dell'accordo per il cessate il fuoco a Gaza.

Hamas - riporta la stampa israeliana tra cui Times of Israel - ha già allestito il solito palco, già visto nei precedenti rilasci, su cui sono presenti bandiere di Hamas e della Jihad islamica palestinese, nonché manifesti di propaganda.

Vi è esposta anche una foto del leader di Hamas ucciso da Israele, Yahya Sinwar, rivolta verso la Cupola della Roccia sul Monte del Tempio a Gerusalemme con una didascalia in inglese, ebraico e arabo, che dice 'Nessun trasferimento se non a Gerusalemme', con riferimento alla proposta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di reinsediare altrove i palestinesi di Gaza.

Su un altro manifesto si vedono alcune immagini aeree dell'attacco del 7 ottobre 2023.

Nelle prossime ore, si prevede che gli ostaggi Sagui Dekel-Chen, Sasha Troufanov e Iair Horn saranno rilasciati dalla prigionia. Dekel-Chen e Horn sono detenuti da Hamas, mentre Troufanov è detenuto dalla Jihad islamica.



