Urso, 'entro stanotte i rilanci per gli impianti dell'ex Ilva'

"Proprio stanotte si conclude la fase di rilancio per quanto riguarda l'assegnazione degli impianti dell'ex Ilva a uno dei tre player internazionali che hanno manifestato l'interesse ad acquisirli nel loro complesso, sono convinto che anche questo dossier così importante per la siderurgia italiana ed europea e quindi per l'industria italiana sarà risolto positivamente".

Lo dichiara il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso a margine di una visita allo stabilimento di Piaggio Aerospace a Villanova d'Albenga (Savona).



