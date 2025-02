Un milione di dollari per i cimeli di Iris Apfel

Vale quasi un milione di dollari il mondo multicolor di Iris Apfel: questo l'incasso dell'asta di Christie's che aveva messo all'incanto oltre 220 tra abiti, bigiotteria, accessori e mobili appartenuti alla "prima icona di stile centenaria". Tutto all'insegna del motto "more is more" caro alla stilista che nel 2005 fu al centro della mostra Rara Avis al Met di New York.

Iris è morta l'anno scorso pochi giorni dopo aver celebrato su Instagram i suoi "102 anni e mezzo". Immediatamente riconoscibile per i caratteristici enormi occhiali che la facevano assomigliare a un gufo, amava definirsi una "starlet geriatrica" dopo aver trovato la fama nel quarto decennio di vita. Una ventina di paia di quegli occhiali, da lei disegnati per Zenni a celebrazione dei 100 anni erano partiti da 400 dollari e hanno chiuso a oltre 15mila, mentre una selezione di braccialetti - alcuni di lucite, altri di stoffa o perline ma sempre in Technicolor - da 200 dollari sono passati a 4000. L'asta rientra in un trend che vede colossi del mercato dell'arte come Sotheby's e Christie's impegnati a proporre esperienze di nicchia e beni di lusso, tra borsette di designer, abiti di celebrita', vini e auto d'annata, magliette e scarpe indossate dai campioni dello sport: l'ultima asta, in parallelo a quella dedicata a Iris, l'ha organizzata Sotheby's con tre abiti "storicamente significativi" appartenuti a Carolyn Bessette, la moglie di Jfk Jr. e lei stessa icona di stile morta prematuramente nel 1990 in un disastro aereo a Martha's Vineyard con il marito Jfk Jr e la sorella.

Nell'asta della Afpel si sono potuti comprare abiti, che nel loro iconico e stravagante tripudio di colori, avevano accompagnato la proprietaria dagli anni Sessanta ai giorni nostri, inclusi capi firmati Miu Miu, Saint Laurent, Dries Van Noten e Dior. Sul classico c'e' un servizio d'argento completo anni Cinquanta (passato di mano per 13.680 dollari), sedie e paraventi superdecorati ma anche una scultura di legno a grandezza naturale di uno struzzo che fungeva da da mobile bar nella casa della "matriarca del massimalismo" (cosi' in una definizione della Bbc) a Palm Beach: realizzato in Italia a meta' anni Settanta ha superato i 16mila dollari. In tutto l'asta ha portato a incassi di 929mila dollari contro i 150mila del minimo di partenza con il 100% dei lotti venduti e l'en plein delle stime e circa mille clienti registrati per partecipare. I pezzi piu' costosi sono stati una coppia di lumi da parete contati con un pappagallo di ceramica pagati 40.320 dollari, venti volte le previsioni, seguiti da un grande vaso di ceramica giapponese da oltre 25mila.



