Tajani, il decreto sul caro bollette in Cdm probabilmente lunedì

"Lunedì il ministro Giorgetti lo porterà, penso, in Consiglio dei ministri" (il decreto sul caro bollette, ndr). "Io purtroppo sarò in Egitto. Bisogna lavorare per tutelare le famiglie perché il prezzo dell'energia non gravi sulle imprese e sulle famiglie. I ministri competenti studieranno come intervenire e su quali settori. Nel Consiglio dei ministri si vedrà e si deciderà". L'ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell'Assemblea nazionale degli eletti azzurri negli enti locali, in corso a Montecitorio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA