Sanremo domina Hit Parade, guidano Olly, Fedez, Tony Effe

Nove dei dieci brani della classifica Fimi GfK top ten provengono dal Festival di Sanremo targato Carlo Conti. In vetta tra i singoli Olly con "Balorda nostalgia", medaglia d'argento per Fedez con "Battito", terza piazza per Tony Effe con "Damme 'na mano". In quarta posizione ecco Giorgia con La Cura Per Me, in quinta Achille Lauro e Incoscienti Giovani.

Cambia invece la Top Ten degli Album, Jovanotti, superospite della prima serata del Festival che scivola dal primo posto della classifica della scorsa settimana con Il corpo umano Vol.1. alla 10/a posizione. Al vertice troviamo invece il rapper portoricano Bad Bunny con Debí Tirar Más Fotos che era quinto, e al terzo ancora Olly con Tutta la vita Tony Effe è anche nella top ten degli album con il suo Icon. Tra i Vinili, cd musicassette guida Dream Theater con Parasomnia seguito Gnx di Kendrick Lamar e Jovanotti che qui si piazza terzo.

Ecco la classifica Fimi/Gfk dei singoli dal 7 al 13 febbraio.

1) OLLY - "BALORDA NOSTALGIA".

2) FEDEZ - "BATTITO".

3) TONY EFFE - "DAMME 'NA MANO".

4) GIORGIA - "LA CURA PER ME".

5) ACHILLE LAURO - "INCOSCIENTI GIOVANI".

6) ROSE VILLAIN - "FUORILEGGE".

7) ELODIE - "DIMENTICARSI ALLE 7".

8) BRESH - "LA TANA DEL GRANCHIO".

9) SHABLO FT. GUÈ, JOSHUA E TORMENTO - "LA MIA PAROLA".

10) BUD BUNNY, "DTMF" (RIMAS ENTERTAINMENT LLC.-THE ORCHARD).

Sanremo è anche in 11/a posizione con Brunori Sas (L'albero delle noci), in 12/a con Irama (Lentamente), in 15/a con i Coma_Cose (Cuoricini) e Simone Cristicchi (Quando sarai piccola). Nella Top 20 c'è anche Lucio Corsi, ventesimo con Volevo essere un duro.

Ecco la classifica Fimi degli album.

1) DTMF, BAD BUNNY (RIMAS ENTERTAINMENT LLC.-THE ORCHARD).

2) TUTTA VITA, OLLY (EPIC SONY MUSIC).

3) TROPICO DEL CAPRICORNO, GUÈ (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC).

4). HURRY UP TOMORROW, THE WEEKND (ISLAND - UNIVERSAL MUSIC).

5) GNX, KENDRICK LAMAR (EMI UNIVERSAL MUSIC).

6) È FINITA LA PACE, MARRACASH (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC).

7) DIO LO SA - ATTO II, GEOLIER (WARNER MUSIC-WARNER MUSIC).

8) PARASOMNIA, DREAM THEATER (INSIDEOUTMUSIC SONY MUSIC).

9) ICON, TONY EFFE (ISLAND UNIVERSAL MUSIC).

10) IL CORPO UMANO VOL. 1, JOVANOTTI (ISLAND - UNIVERSAL MUSIC).





