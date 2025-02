La cripto Tether compra una quota di minoranza della Juve

Tether, società che opera nel mercato delle criptovalute, ha annunciato di aver acquisito una quota di minoranza della Juventus.

I dettagli dell'investimento non vengono forniti né tantomeno la percentuale della partecipazione.

Tether che in una nota definisce l'investimento nel club bianconero "una pietra miliare" emette Usdt, la stablecoin più utilizzata al mondo dichiarando circa 400 milioni di utenti nei mercati emergenti.

In Borsa il titolo della Juventus ha registrato un +1,57% a 2,53 euro.

"In linea con il nostro investimento strategico nella Juve, Tether sarà un pioniere nel fondere le nuove tecnologie, come gli asset digitali, l'AI e le biotecnologie, con la consolidata industria dello sport per guidare il cambiamento a livello globale. Esploreremo le possibilità di collaborazioni innovative e il potenziale per rivoluzionare il panorama sportivo globale", afferma Paolo Ardoino, ceo di Tether.



