Il decreto bollette è in lavorazione, probabile slittamento

Il decreto contro il caro bollette annunciato ieri dal ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti con ogni probabilità non andrà in Cdm lunedì: il provvedimento è ancora in preparazione al ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica. Lo rivelano all'ANSA fonti del governo.

Fra le misure allo studio l'eliminazione del divario fra il prezzo del gas sul mercato europeo Ttf di Amsterdam e quello sul mercato italiano Psv, la compensazione della tassazione europea Ets sulle emissioni a carico dei produttori di energia, il potenziamento dell'energy release, che concede energia elettrica a prezzi calmierati alle imprese energivore.



