A Riad primo summit arabo contro il piano di Trump su Gaza

Riad ospiterà il 20 febbraio un vertice di 5 Paesi arabi per elaborare una risposta congiunta al piano di Donald Trump di svuotare la Striscia di Gaza dei suoi abitanti e ricostruirla sotto il controllo americano. Lo ha annunciato una fonte vicina al governo saudita.

Il vertice riunirà i leader di Arabia Saudita, Egitto, Qatar, Emirati Arabi e Giordania, qualche giorno prima di quello previsto il 27 febbraio in Egitto. Secondo la stessa fonte, l'incontro di Riad ribadirà il rifiuto dello "sfollamento degli abitanti di Gaza" e del loro "trasferimento" fuori da questo territorio.

La fonte ha aggiunto che il presidente dell'Autorità nazionale palestinese Abu Mazen o il suo primo ministro Mohammad Mustafa, parteciperanno al vertice. Trump ha proposto di porre Gaza sotto il controllo degli Stati Uniti e di espellerne i residenti, trasformandola in una 'Costa Azzurra del Medio Oriente', dove ai palestinesi non sarebbe consentito fare ritorno.I Paesi arabi hanno espresso all'unanimità il rifiuto del piano, che prevede di sistemare gli abitanti della Striscia principalmente in Giordania e in Egitto.



