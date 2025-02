M5s, bene telefonata Trump-Putin su Ucraina, Europa inerte

"La telefonata Trump-Putin è una novità positiva, certamente da prendere con le pinze. Tutto ciò che finalmente apre la strada a una soluzione negoziale e alla pace è una buona notizia. Ovviamente, visto il precedere del Piano Gaza Beach, aspettiamo di capire i termini del negoziato, che ovviamente prevederanno rinunce da entrambe le parti, ma che dovranno tenere conto delle esigenze di sicurezza di entrambe le parti. Spiace solo che non sia stata l'Europa a fare questa telefonata, quell'Europa che per tre anni non ha mosso un dito sul piano diplomatico mettendosi da sola all'angolo della Storia. Chi è causa del suo male, pianga se stesso. Spiace anche che questa telefonata non sia stata fatta tre anni fa, evitando anni di guerra inutile, decine di migliaia di morti, distruzioni enormi e ulteriori perdite di territori. Oggi, per colpa del fallimento della strategia bellicista, l'Ucraina è molto più debole e la colpa di questo è tutta di chi ha tifato per la guerra".

Lo affermano i parlamentari M5S delle Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato



