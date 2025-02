Spread tra Btp e Bund a 10 anni in calo a 105,5 punti base: si tratta del livello minimo del differenziale dall'ottobre 2021, scendendo sotto i 106 punti toccati in chiusura di seduta nel novembre scorso.

Il rendimento del prodotto del Tesoro, in un clima di generale calo dei tassi sui bond europei, è in discesa di cinque punti base al 3,5%.



