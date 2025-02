Conti, Papa ignaro del video? Siamo oltre la fantascienza

"Il video del Papa è arrivato l'1 febbraio". Lo afferma Carlo Conti, in conferenza stampa, rispondendo indirettamente all'indiscrezione della messa in onda, ieri sera al festival di Sanremo, di un video registrato precedentemente. "Ho scritto al Santo Padre il 12 gennaio.

Dopo qualche giorno, sabato 1 febbraio, mi è arrivato questo video. Non lo sapeva nessuno", ha aggiunto il direttore artistico del Festival di Sanremo. "Non siamo alla fantascienza, siamo oltre", risponde Conti a una domanda sulle indiscrezioni di Dagospia secondo le quali il videomessaggio del pontefice sarebbe 'riciclato' e sarebbe stato trasmesso ieri a Sanremo all'insaputa del pontefice. "Hai presente quando nelle partite di calcio c'era l'invasione di campo?", aggiunge il direttore artistico con una metafora sportiva. "A un certo punto hanno deciso di non riprendere più le invasioni di campo, e hanno smesso di farle. Poi - chiosa - ognuno fa il suo mestiere". "Dal 1 febbraio fino a ieri ho tenuto il video segretissimo, senza dirlo a nessuno, me lo ricordo bene quanti giorni sono stato là senza dirlo a nessuno, neanche a mia moglie". Nel video, sottolinea ancora il direttore artistico, il papa "fa riferimento a quello che faccio nel festival, mi sembra abbastanza chiaro. Lo so che può sembrare strano ma a volte nella vita le cose normali accadono, senza retropensieri, a volte la vita è più semplice di quello che vogliamo credere".

Nino Frassica sceglie l'ironia: "Qualcuno dice che non era il papa, era Massimo Lopez".



