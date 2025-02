Clima, in 30 anni 800mila morti nel mondo; in Italia 38mila

Quasi 800mila persone sono morte nel mondo negli ultimi 30 anni a causa di oltre 9.400 eventi meteorologici estremi che hanno provocato danni economici per un totale di 4.200 miliardi di dollari Usa (al netto dell'inflazione). Dominica, Cina e Honduras sono stati i Paesi più colpiti da alluvioni, tempeste e ondate di calore dal 1993 al 2022 mentre l'Italia con perdite economiche per circa 60 miliardi di dollari e più di 38.000 vittime è stato il Paese più colpito in Europa.

Lo indica il 'Climate Risk Index 2025' di Germanwatch.

L'Italia è al quinto posto nella classifica dei Paesi più colpiti nei 30 anni e al terzo nel 2022.



