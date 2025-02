Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,62%)

La Borsa di Tokyo inizia la seduta col segno più, dopo la pausa di ieri per la festività nazionale, dopo le indicazioni che arrivano dal presidente della Fed, Jerome Powell, che ha confermato la robustezza dell'economia Usa e la non necessità a breve di ridurre i tassi. In apertura il listino di riferimento Nikkei avanza dello 0,62% a quota 39,041.63, con un guadagno di 240 punti. Sul mercato dei cambi lo yen si indebolisce sul dollaro, a 152,90 e a 158,30 sull'euro.



