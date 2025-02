Avanti infrazione Ue contro l'Italia su permessi a rinnovabili

La Commissione europea porta avanti l'iter di infrazione contro l'Italia e altri sette Paesi Ue per non aver recepito nel diritto nazionale le norme Ue per accelerare le autorizzazioni per i progetti green, modificando la direttiva energie rinnovabili.

La scadenza per il recepimento era il primo luglio. A settembre la Commissione ha inviato lettere di costituzione in mora a 26 Stati membri per non aver recepito integralmente la direttiva, avviando l'iter di infrazione. Non reputando soddisfacenti le loro risposte, Bruxelles ha deciso ora di emettere pareri motivati nei confronti dell'Italia e di altri sette Paesi (Bulgaria, Spagna, Francia, Cipro, Paesi Bassi, Slovacchia e Svezia) per la mancata notifica delle misure di recepimento. Le capitali, compresa Roma, hanno ora due mesi di tempo per rispondere e adottare le misure necessarie, altrimenti Bruxelles potrebbe decidere di deferire i casi alla Corte di giustizia Ue.



