Vespucci domani ad Alessandria d'Egitto,al via tour Mediterraneo

Nave Amerigo Vespucci farà sosta ad Alessandria d'Egitto dal 12 al 17 febbraio. Si tratta della seconda visita della nave scuola della Marina Militare, ambasciatore del Made in Italy nel mondo, nella città egiziana in 93 anni di storia ed è proprio da qui che il veliero comincerà il suo tour nelle acque del Mare Nostrum.

All'iniziativa 'Tour Mediterraneo di Nave Amerigo Vespucci e Villaggio IN Italia' voluta dal ministro della Difesa Guido Crosetto aderiscono, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 12 ministeri. L'iniziativa è realizzata da Difesa Servizi spa. Giovedì 13 febbraio, la Rai, media partner del Tour Mondiale, si conferma al fianco di nave Vespucci anche per il Tour Mediterraneo con uno speciale collegamento con il Festival di Sanremo, nel corso della 75esima edizione della celebre manifestazione canora trasmessa dall'Italia in eurovisione, come già annunciato anche dal conduttore e direttore artistico Carlo Conti.

Accolti dall'ambasciatore dell'Italia in Egitto Michele Quaroni, saranno presenti ad Alessandria d'Egitto e a bordo della nave il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida e quello della Cultura Alessandro Giuli.

Sabato 15 febbraio è in programma l'evento 'il Vespucci incontra l'Egitto', iniziativa culturale ed enogastronomica organizzato dal ministero dell'Agricoltura, con il supporto dell'ambasciata d'Italia, dell'agenzia Ice e dell'Istituto Italiano di Cultura del Cairo. A partire dalle 17.30 una lettura di una selezione di brani di Giuseppe Ungaretti e Tommaso Marinetti (declamati dall'attore italiano Davide Rondoni e dall'attrice egiziana Fatma Adel) e un'esibizione musicale che vedrà il coinvolgimento della Soprano Fiorenza Mercatali e del tenore Paolo Mascari e la speciale partecipazione della soprano egiziana Gala El Hadidi, accompagnati al pianoforte dal maestro Francesco De Poli. Saranno presenti anche 250 giovani studenti dell'Istituto "Don Bosco" di Alessandria d'Egitto, che Ungaretti frequentò durante la sua infanzia e, con l'occasione, verranno esposti i registri di classe e la pagella del grande poeta italiano.

Nel corso dell'evento pomeridiano grande spazio anche alle eccellenze gastronomiche con una degustazione del gelato dei mercati dei contadini, un progetto a cura del Masaf appena avviato ad Alessandria D'Egitto e che sta ottenendo ottimi risultati con Filiera Italia. La sera del 15 febbraio verranno anche consegnati i riconoscimenti agli ambasciatori della Qualità Italiana nel Mondo nel corso di una cena speciale a bordo di nave Amerigo Vespucci dedicata alla candidatura Unesco della cucina italiana come patrimonio immateriale dell'umanità, organizzata insieme al ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del governo italiano.



