Popolare Sondrio va avanti da sola, 'rischi con Bper'

Il cda della Banca Popolare di Sondrio ritiene che sia "nell'interesse di tutti gli azionisti poter valutare il profilo di solidità patrimoniale e le prospettive di crescita e creazione di valore del nuovo piano su base stand alone confrontandoli con le incertezze e i rischi connessi con uno scenario di integrazione con Bper". E' quanto comunica il cda della Sondrio dopo aver esaminato l'ops di Bper, sottolineando come la banca "rimane impegnata nell'esecuzione del proprio percorso di crescita" che include anche "la presentazione del nuovo piano, oltre all'analisi di opzioni strategiche che possano accelerare il percorso di creazione di valore".

L'importo delle sinergie di costo annunciate da Bper per effetto dell'acquisizione della Banca Popolare di Sondrio, pari a 190 milioni di euro, "desta preoccupazioni se parametrato alla sola base dei costi operativi" della banca valtellinese "facendo intravedere potenziali ricadute sul personale e sulla struttura organizzativa e commerciale della banca, cui la Popolare di Sondrio Sondrio ha da sempre riservato particolare attenzione, raggiungendo livelli di efficienza (cost/income) competitivi nel panorama italiano", comunica la Popolare.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA