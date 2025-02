Ministero giustizia a Cpi, chiarimenti e collaborazione

Il ministero del Giustizia ha chiesto informalmente alla Corte penale internazionale di avviare delle consultazioni per una comune riflessione sulle criticità che hanno riguardato il caso Almasri: lo scopo è di scongiurare il ripetersi di situazioni analoghe e di avviare una sorta di 'agreement' per una migliore collaborazione futura. In queste ore all'Aja è dunque giunto un documento riguardante alcuni chiarimenti e ipotesi per facilitare la comunicazione con i giudici internazionali in futuro. E' quanto si apprende da fonti informate secondo cui al momento non sarebbe ancora arrivata alcuna comunicazione di indagini nei confronti dell'Italia da parte della Cpi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA