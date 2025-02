Meloni, governo ascolta settori produttivi, imprese e lavoratori

"Ho voluto onorare questo invito per dimostrare il rispetto profondo che nutro per una delle principali organizzazioni del lavoro della nostra nazione, che si appresta a compiere il suo 75mo compleanno, e per ribadire ancora una volta l'importanza che il governo attribuisce al confronto con settori produttivi, lavoratori e imprese: nessuno può avere le risposte a tutte le domande e sapere ascoltare può fare la differenza, anzitutto se l'interlocutore non ha accondiscendenza né pregiudizio". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, nel suo intervento all'Assemblea nazionale della Cisl.





