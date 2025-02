Conti, "i conti tornano e sono tornato"

"Ricordatevi che la musica come la vita si può fare in un solo modo: insieme". Con le parole di Ezio Bosso, che partecipò nel 2016, prende il via il Festival di Sanremo.

"Buonasera, benvenuti e ben arrivati all'edizione 75 del festival di Sanremo. I Conti tornano e sono tornato". Carlo Conti, alla sua quarta conduzione dopo quelle del 2015, 2016 e 2017, ha aperto così il festival di Sanremo, ricordando anche "il lavoro incredibile di Amadeus e Baglioni" che lo hanno preceduto.



