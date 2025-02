Barbara Berlusconi, 'non ho intenzione di fare politica'

Barbara Berlusconi ha incontrato oggi il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l'assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso, per un confronto sui temi inerenti alla sua recente nomina nel consiglio d'amministrazione della Fondazione del Teatro alla Scala di Milano. Contattata dall'ANSA, ha comunicato di "aver ringraziato il presidente Fontana per la fiducia" accordatale.

In merito alle indiscrezioni riguardanti l'ipotesi di una sua partecipazione in politica, ha chiarito che "le ricostruzioni di alcuni organi di informazione non rispecchiano le mie intenzioni e sono, dunque, prive di fondamento".



