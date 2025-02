Elon Musk "sta cercando di rallentarci. E' ovviamente un rivale. Dovrebbe competere con un prodotto migliore invece di usare tattiche e azioni legali". Lo afferma Sam Altman, l'amministratore delegato di OpenAI, rispondendo all'offerta da 97 miliardi di dollari di un gruppo di investitori guidato da Musk per rilevare la non profit che controlla OpenAI, la start up a cui fa capo ChatGPT.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA