Ue, no a barriere ingiustificate, collaboriamo con Usa

"Ci opponiamo a barriere ingiustificate al commercio libero ed equo. Restiamo pienamente impegnati a garantire parità di condizioni. Metteremo in atto sempre le misure necessarie per proteggere i nostri interessi economici". "Rimaniamo impegnati in un dialogo costruttivo con gli Stati Uniti e tutti gli altri nostri partner commerciali".

Lo ha detto il portavoce della Commissione Ue Olof Gill in un incontro stampa ribadendo che al momento dagli Usa "siamo di fronte alla minaccia di dazi e non già ad annunci. Ora è il momento della collaborazione, non dello scontro".



