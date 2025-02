Ue, 'dal Recovery erogati oltre 300 miliardi, ora accelerazione'

"Attualmente sono stati erogati ai Paesi membri più di 300 miliardi di euro" dal Recovery fund, "ovvero quasi la metà del fondo totale da 650 miliardi. Si prevede che l'attuazione accelererà quest'anno". Lo ha detto il commissario Ue per l'Economia, Valdis Dombrovskis, al forum annuale 'Riforme e investimenti per la crescita' in Lettonia.

Il Recovery fund "ha aiutato la trasformazione verde e digitale, a promuovere l'innovazione e l'imprenditorialità, a rafforzare i servizi sociali e l'assistenza sanitaria", ha osservato Dombrovskis, menzionando anche il contributo positivo dato dal fondo di debito comune per "superare gli effetti della pandemia di Covid-19 e ridurre la dipendenza energetica dell'Europa dalla Russia".

"Dopo quattro anni di attuazione, si può vedere che" i Pnrr nazionali "hanno effettivamente gettato le basi per incoraggiare le riforme" nei Ventisette, ha sottolineato ancora il commissario, ricordando che "lo scorso anno la Commissione europea ha reso più flessibili una serie di requisiti" per la realizzazione dei progetti da parte dei governi Ue.



