Trump verso allentamento delle norme anticorruzione per l'estero

Donald Trump si appresta a firmare un ordine esecutivo che allenta le restrizioni sui soldi e i regali pagati a funzionari stranieri. Convinto che le attuali restrizioni siano uno svantaggio per le imprese americane, il presidente - riporta l'agenzia Bloomberg - si avvia a ordinare alla ministra della giustizia Pam Bondi di sospendere le azioni intraprese in base al Foreign Corrupt Practices Act fino a quando non saranno delineate nuove linee guida. La legge in vigore vieta ai singoli individui e alle aziende con legami con gli Stati Uniti di pagare denaro o offrire regali a funzionari esteri per aggiudicarsi commesse o affari.



