Musk sfida Altman,offre 97 miliardi per controllare OpenAi

Un consorzio di investitori guidato da Elon Musk offre 97,4 miliardi di dollari per acquistare la non-profit che controlla OpenAI, aumentando la posta in gioco nella sua battaglia con Sam Altman sulla società dietro ChatGPT. Lo scrive il Wall Street Journal. L'avvocato di Musk, Marc Toberoff, ha detto di aver presentato oggi l'offerta al cda di OpenAI. L'offerta complica i piani attentamente elaborati da Altman per il futuro di OpenAI, tra cui la conversione in una società a scopo di lucro e la spesa fino a 500 miliardi di dollari in infrastrutture tramite la joint venture Stargate, 'benedetta' da Donald Trump alla Casa Bianca.





