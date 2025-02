Katz all'Idf, 'prepararsi a ogni scenario a Gaza'

A seguito dell'annuncio di Hamas di rinviare il prossimo rilascio degli ostaggi che era previsto per sabato, il ministro della Difesa Israel Katz ha annunciato di aver "ordinato all'Idf di prepararsi al massimo livello di allerta per qualsiasi possibile scenario a Gaza e di proteggere le comunità" di confine. Lo riporta il Times of Israel. "Non torneremo alla realtà del 7 ottobre", ha aggiunto, giudicando la mossa di Hamas "una violazione assoluta del cessate il fuoco".





