Israele, il rinvio di Hamas è in totale violazione della tregua

Israele definisce una "totale violazione" della tregua l'annuncio di Hamas sul ritardo nel rilascio degli ostaggi.

Il ministro israeliano della Difesa Israel Katz ha definito l'annuncio di Hamas, secondo cui ha posticipato il rilascio degli ostaggi, una "totale violazione" dell'accordo di cessate il fuoco di Gaza. "L'annuncio di Hamas di interrompere il rilascio degli ostaggi israeliani è una totale violazione dell'accordo di cessate il fuoco e dell'accordo per il rilascio degli ostaggi. Ho ordinato all'Idf di prepararsi al massimo livello di allerta per qualsiasi possibile scenario a Gaza", ha affermato Katz in una dichiarazione.



