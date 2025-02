Intesa Bankitalia, Ivass, Consob su vigilanza supplementare

La Banca d'Italia, l'Ivass e la Consob hanno siglato un protocollo d'intesa in materia di identificazione e vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari. Il protocollo sostituisce l'accordo di coordinamento del 31 marzo 2006 per tenere conto delle modifiche nel frattempo intervenute nell'assetto istituzionale della vigilanza con l'istituzione del Meccanismo di vigilanza unico e dell'evoluzione delle norme di riferimento.

Il protocollo - spiega una nota - definisce le modalità per la cooperazione e per lo scambio delle informazioni tra le Autorità ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari e, configurandosi come 'accordo quadro', prevede la possibilità per le Autorità firmatarie di definire ulteriori accordi di coordinamento specifici per i singoli conglomerati.

Considerata l'attribuzione al Meccanismo di vigilanza unico dei compiti di vigilanza prudenziale sulle banche 'significative', il protocollo viene ora circoscritto ai soli conglomerati finanziari che includono enti creditizi 'meno significativi'. Vengono inoltre precisate le modalità operative che le autorità competenti per l'esercizio della vigilanza supplementare su questi ultimi intendono seguire per il calcolo delle soglie quantitative per misurare la significatività del settore assicurativo e di quello bancario/dei servizi di investimento rispetto al totale del gruppo, in relazione alla natura dei legami partecipativi in essere.



