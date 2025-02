Gip, compagno baby-sitter stava per partire per Lisbona

Ha agito con lucidità per sbarazzarsi del cadavere e la sua versione, ossia l'aver ucciso la sua compagna involontariamente durante un gioco erotico, deve ancora essere verificata. E poi era in procinto di partire per Lisbona. Così la gip di Milano Anna Calabi nel provvedimento con cui ieri ha convalidato l'arresto e disposto il carcere per Pablo Heriberto Gonzalez Rivas, il salvadoriano che ha ammesso di aver ucciso la compagna Jhoanna Nataly Quintanilla e di aver nascosto il cadavere in un borsone per poi gettarlo nei campi dell'hiterland milanese. Per la giudice sussistono i gravi indizi di colpevolezza.



