Giorno ricordo: Salvini, la memoria non può essere cancellata

"In migliaia trucidati nelle foibe, centinaia di migliaia costretti all'esodo, colpevoli solo di essere italiani. Per anni, una certa sinistra ha negato, minimizzato, giustificato. Ancora oggi, qualcuno tenta di riscrivere la storia, tra vergognosi oltraggi e atti di vandalismo, ma la memoria di quegli innocenti non può essere cancellata". Lo scrive sui social il vicepremier, Matteo Salvini, pubblicando un'immagine con la scritta "La loro colpa? Essere italiani".

"Il ricordo è un dovere, la verità è un diritto - prosegue -.

Onoriamo oggi e sempre i nostri connazionali vittime di una delle più grandi tragedie del '900, perché senza memoria non c'è giustizia".



