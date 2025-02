Scholz, 'Merz con Afd ha violato un tabù, può farlo di nuovo'

Olaf Scholz è preoccupato che la Cdu possa di nuovo fare asse con l'ultradestra: "Questa è la mia preoccupazione, sul serio", ha detto il cancelliere socialdemocratico tedesco nel corso del duello tv con il leader della Cdu Friedrich Merz in vista del voto del 23 febbraio in Germania. Nei giorni scorsi è avvenuta "la violazione di un tabù e della sua parola. E non si sa cosa può succedere di nuovo in futuro se le cose diventano difficili", ha aggiunto Scholz.

Il candidato conservatore, in testa nei sondaggi, ha assicurato da parte sua che non ci sarà alcuna forma di collaborazione tra l'Unione Cdu-Csu e l'ultradestra: "Non lo faremo. Ci dividono dei mondi. Per quel che riguarda l'Europa, la Nato, l'euro, la Russia, l'America. Non ci sono punti in comune fra Cdu e Afd". Ma Scholz gli ha ribattuto di non potergli più credere su questo.



