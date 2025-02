Netanyahu: Il piano di Trump su Gaza 'molto buono, idea nuova'

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu definisce il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di trasferire i palestinesi da Gaza 'molto buono, la prima idea nuova da anni". "Ha il potenziale per cambiare tutto a Gaza", afferma Netanyahu in un'intervista rilasciata a Fox News prima del suo rientro da Washington. "Non è uno sfratto forzato, né una pulizia etnica. Tutti parlano di Gaza come di una prigione a cielo aperto, e allora perché tenere questa gente in prigione? I cittadini di Gaza potranno tornare nelle loro case dopo la ricostruzione, a patto che rinneghino il terrorismo".



