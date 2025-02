Media, 'Trump ha parlato al telefono con Putin'

Il presidente statunitense Donald Trump ha parlato al telefono con il leader russo Vladimir Putin per cercare di negoziare la fine della guerra in Ucraina: lo ha detto lo stesso Trump New York Post in un'intervista esclusiva a bordo dell'Air Force One venerdì.

"È meglio che non lo dica", ha detto Trump quando gli è stato chiesto quante volte i due leader hanno parlato. Ma il presidente Usa ritiene che Putin "si preoccupi" dei morti sul campo di battaglia. "Vuole vedere le persone smettere di morire", ha aggiunto.



