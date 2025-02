Scossa di terremoto nelle Isole Cicladi, magnitudo 4.7

Ancora un terremoto nelle Isole Cicladi, in Grecia. Stavolta i sismografi hanno registrato una scossa di magnitudo 4.7, una delle più forti tra le decine che da una settimana stanno facendo tremare l'arcipelago.

L'epicentro è stato localizzato nel braccio di mare a nord-est di Santorini, a circa 22 km di profondità. Non si registrano, anche in questo caso, danni a persone o cose.

Nell'isola da giorni è stato allestito, in via preventiva, un centro operativo dei vigili del fuoco con tende.



