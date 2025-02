Orban, 'Trump ha cambiato tutto, noi siamo il futuro'

"Il tornado di Trump ha cambiato il mondo: ora siamo mainstream. Ieri per alcuni eravamo il passato, una follia, ora siamo il futuro. Siamo molti, forti e grandi.

Ora la squadra è molto unita. L'Ungheria è la prova vivente che è possibile, che ce la possiamo fare". Lo ha detto il premier ungherese Viktor Orban intervenendo alla kermesse sovranista di Madrid.

"L'Ungheria è il laboratorio della politica conservatrice: da 15 lavoriamo per la libertà, contro l'immigrazione irregolare.

Nessuno può attraversare la nostra frontiera senza permesso. Il risultato è che non ci sono irregolari. Invece dei migranti appoggiamo le famiglie ungheresi. Noi proibiamo la propaganda gender nella scuola: tutti i poteri dello Stato hanno il dovere di difendere la cultura cristiana, abbiamo inserito nella Costituzione che la mamma è una donna, il padre è un uomo" ha detto Orban.

"Caro Santiago (Abscal), sei spagnolo e vuoi la Reconquista: io sono ungherese e ti dico sto con te. Nel secolo tredicesimo la guardia ungherese sì è unita a voi nella battaglia per la Reconquista. Io ti capisco e sto con te". Lo ha detto il premier ungherese Viktor Orban intervenendo alla kermesse sovranista di Madrid.

"Lottiamo contro la stessa massa di invasori, voi qui in Occidente, io in Oriente. Voi spagnoli siete stati i primi quando nel 1956 ci siamo ribellati al comunismo e all'Unione sovietica. Ora io sono con te".



