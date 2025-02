Gaza,veicoli Croce Rossa sul luogo di consegna degli ostaggi

Un convoglio di veicoli della Croce Rossa si sta dirigendo verso il luogo di consegna degli ostaggi a Deir al-Balah, nel centro di Gaza: lo ha reso noto un funzionario della difesa israeliana, come riporta il Times of Israel.

Hamas consegnerà a Israele gli ostaggi Eli Sharabi, Or Levy e Ohad Ben Ami alla Croce Rossa. I tre verranno poi portati alle truppe dell'esercito (Idf) a Gaza e scortati fuori dalla Striscia. In cambio, verranno rilasciati 183 detenuti palestinesi da parte di Israele, nel quinto scambio dopo l'accordo sul cessate il fuoco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA