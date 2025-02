Alla kermesse dei patrioti tante bandierine nazionali

Tantissime bandierine dei tredici Paesi, in rappresentanza dei partiti che aderiscono al partito dei patrioti europei, sono state poste su ognuno dei 2.000 posti a sedere nell'enorme sala dove tra poco inizierà la kermesse sovranista.

La scenografia è a abbastanza scarna e tutta all'insegna del blu, una tonalità molto più scura del tradizionale azzurro europeo. Quindi un semplice palco e dietro un maxischermo.

Fuori dalla sala alcuni banchetti con dei gadgets: i classici cappellini, non rossi come quelli di Trump, ma bianchi, con la scritta in blu 'Patriots.eu', quindi alcune penne e i braccialetti che riproducono il rosso-giallo-rosso della bandiera nazionale spagnola. Infine magliette con su la scritta 'Hacer Europa grande otra vez' (Fare di nuovo grande l'Europa), traduzione dell'inglese 'Make Europa Great Again', già lanciato da Elon Musk e slogan del summit.



