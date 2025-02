A Mariupol i bambini costretti a ringraziare i soldati russi

Gli studenti di Mariupol, nella regione ucraina di Donetsk (est), sono costretti a scrivere "lettere di gratitudine" ai soldati russi: lo riporta Ukrinform, che cita il Comune della città occupata.

"Le scuole nella Mariupol occupata stanno costringendo i bambini a scrivere lettere di gratitudine ai soldati russi - si legge in un comunicato stampa del Comune -. Gli studenti devono ringraziare gli occupanti per la 'liberazione' della loro città". L'ultima serie di lettere è stata scritta in vista del 23 febbraio, quando i russi celebrano la Giornata del Difensore della Patria. Tuttavia, il Consiglio comunale di Mariupol ha sottolineato che gli stessi "difensori" hanno distrutto la città e ucciso gli amici e i parenti dei bambini delle scuole di Mariupol. Gli ufficiali notano che queste campagne mirano a manipolare ideologicamente i bambini, che oggi rappresentano uno dei principali obiettivi della prpoaganda russa.

"Organizzazioni pseudo-patriottiche, 'lezioni di patriottismo', addestramento militare nelle scuole, glorificazione dei militanti russi e degli invasori: questi sono solo alcuni dei modi in cui le forze russe stanno cercando di cancellare l'identità ucraina, di militarizzare le giovani menti e di instillare l'odio verso tutto ciò che è ucraino", afferma il Consiglio comunale di Mariupol.



