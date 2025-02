Presunto mandante del delitto Caruana scarcerato su cauzione

Yorgen Fenech, il tycoon maltese arrestato nel dicembre 2019 come presunto mandante dell' assassinio di Daphne Caruana Galizia, è stato scarcerato stamani su cauzione (del valore di circa 50 milioni di euro, messi a disposizione dalla zia). In oltre 5 anni la giustizia maltese non è riuscita a concludere l'inchiesta e organizzare il Processo contro Fenech, mentre tutti gli esecutori materiali hanno avuto sentenze (e/o perdoni) definitivi. Fenech dovrà risiedere in una abitazione controllata dalla polizia, ma sarà libero di circolare fra le 8 e le 17 (con obbligo quotidiano di firma).



