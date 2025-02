Ha chiuso su nuovi massimi dall'ottobre del 2023 il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam poco sotto i 56 euro. I contratti future sul mese di marzo hanno guadagnato il 2,24% a 55,72 euro al MWh, toccando in giornata i 56,08 euro. Tra le cause dell'aumento le temperature rigide e le scorte che in Europa sono scese al 50,63% a 581 TWh contro il 64,7% a 737 TWh del 21 febbraio del 2024.



