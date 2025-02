La corsa di Big Tech all'intelligenza artificiale non si ferma. Dopo aver speso 264 miliardi di dollari nel 2024, Microsoft, Alphabet, Meta e Amazon prevedono di spendere complessivamente quest'anno 320 miliardi.

A fare i conti è il Financial Times, sottolineando come le significative spese arrivano nonostante i timori degli investitori e DeepSeek.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA