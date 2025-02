E' indagato per omicidio volontario aggravato e soppressione di cadavere Pablo Gonzalez Rivas, 48 anni, compagno di Jhoanna Nataly Quintanilla Valle, 40 anni di El Salvador, la baby sitter scomparsa dalla casa in zona Bicocca, a Milano, nella notte tra il 24 e il 25 gennaio scorso.

L'uomo aveva denunciato l'allontanamento volontario, così aveva sostenuto, solo una settimana dopo. È stato convocato dai pm per un interrogatorio.



