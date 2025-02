"No comment sulla Cpi, ho molte riserve sul comportamento della Corte su questa vicenda. Forse bisogna aprire un'inchiesta sulla Corte penale, bisogna avere chiarimenti su come si è comportata. Comunque confermo, l'atto inviato all'Italia era nullo, condivido al 100% quello che ha detto il ministro Nordio". Lo ha detto Antonio Tajani commentando l'apertura di un fascicolo della Cpi sull'Italia per il caso Almasri.



