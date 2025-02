La Banca d'Inghilterra taglia i tassi al 4,5%

La Bank of England (BoE) ha annunciato - nel rispetto delle attese - un taglio dei tassi d'interesse britannici al 4,5%, dopo un paio di mesi di pausa e di preoccupazioni legate agli affanni degli ultimi dati macroeconomici del Regno, incluso il rimbalzo dell'inflazione di qualche decimale oltre la soglia del 2%.

Il taglio di un quarto di punto è stato sancito dal voto del Monetary Policy Committee presieduto dal governatore Andrew Bailey, sulla scia della Bce. E rappresenta una parziale boccata di ossigeno per il governo laburista di Keir Starmer, in una direzione invocata anche da imprese e sindacati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA