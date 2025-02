Borsa: Milano chiude ai massimi dal 2008, corrono le banche

La Borsa di Milano (+1,48%) chiude in netto rialzo con l'indice Ftse Mib che si attesta a 37.121 punti, ai livelli di gennaio 2008. Piazza Affari ha archiviato la seduta in linea con gli altri listini europei che raggiungono i massimi storici. Lo spread tra Btp e Bund scende a 106 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,44%.

Nel listino principale corrono le banche con i risultati di bilancio e le operazioni per il consolidamento del settore.

Volano Banco Bpm (+4,9% a 8,96 euro), in vista dei conti e dell'aggiornamento del piano. La banca guidata da Giuseppe Castagna ha lanciato l'opa su Anima (+0,5% a 6,98 euro) mentre è destinataria dell'offerta di Unicredit (+3,54% a 46,21 euro).

Acquisti anche su Bper (+4,4%), alla vigilia dei risultati. In luce Intesa (+3%), Mediolanum (+2,9%) e Popolare Sondrio (+4,1%), con le trimestrali già presentate. Tra i protagonisti del risiko bancario sono in rialzo anche Mps (+1,4% a 6,39 euro), nel giorno dei conti e con l'offerta su Mediobanca (+3,2% a 16,37 euro). Bene anche Generali (+1,6%).

Giornata tonica per Buzzi con un balzo del 7%. In rialzo Stm (+1,9%) e Prysmian (+1,2%), mentre si guarda agli investimenti per le infrastrutture legate all'intelligenza artificiale.

Salgono anche Tim (+2,2%) e Campari (+1,9%). In fondo al listino Leonardo (-2,8%). Il rialzo del prezzo del gas pesa sulle utility. Male A2a (-2,2%), Enel e Hera (-0,8%).



