Borsa: Londra record, a Milano (+0,7%) corrono le banche

La Borsa di Milano guadagna lo 0,7% spinta dal risiko delle banche, a partire da Popolare di Sondrio e Banco Bpm (entrambe +2,5%) e Mps (+1,4%) dopo i conti. In Europa fa meglio Londra (+0,98%) dove l'indice ritocca i massimi grazie alle attese di una taglio dei tassi da parte della Bank of England e al rally di Astrazeneca (+4,98%) dopo i conti e le prospettive positive sopratutto per i farmaci contro il cancro.

Bene Francoforte (+0,78%) dove sono arrivati segnali postivi dagli ordini di fabbrica e Parigi (+0,67%): qui brilla Socgen (+8,8%) grazie all'utile sopra le attese e a un payout di 1,7 miliardi. Soffre invece Kering (-2,4%) per l'uscita del direttore creativo di Gucci, che rende più complicato il rilancio del marchio.



