Venezuela: Roger Waters, 'io sto con Maduro'

Il musicista inglese Roger Waters, cofondatore della leggendaria band dei Pink Floyd, ha manifestato il suo sostegno al governo di Nicolás Maduro, sostenendo che finché non ci saranno prove che il suo popolo non lo vuole al potere, manterrà il suo sostegno al presidente venezuelano. "Sostengo la rivoluzione bolivariana, ho sostenuto (Hugo) Chávez quando era vivo, sosterrò Maduro fino a quando qualcuno mi presenterà la prova che non è quello che la maggioranza vuole", ha affermato Waters, in un dialogo con l'emittente radiofonica colombiana W Radio, sostenendo che "la maggioranza dei venezuelani vogliono e sono d'accordo con quel governo". Il musicista e compositore britannico ha assicurato che "sosterrò sempre i leader del socialismo, che credono nella rivoluzione bolivariana", mentre ha chiesto riforme nelle Nazioni Unite per evitare che persista il veto nel Consiglio di Sicurezza di fronte a casi come quello di Israele e Palestina.

Waters ha detto che sarebbe una "buona idea" tenere un concerto in Cisgiordania, ma ha anticipato che è poco probabile che la musica e un milione di partecipanti possano commuovere il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA