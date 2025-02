Trump bandisce le transgender dagli sport femminili

Circondato da decine di teenager, Donald Trump ha firmato alla Casa Bianca un ordine esecutivo per vietare alle ragazze e alle donne transgender di competere in squadre sportive che corrispondono alla loro identità di genere: è la sua ultima mossa contro i diritti delle persone transgender, dopo aver decretato che la sua amministrazione riconoscerà solo due generi, quello maschile e quello femminile.

L'ordine, intitolato "Tenere gli uomini fuori dagli sport femminili", impone che il Titolo IX, la legge federale che vieta la discriminazione sessuale nelle scuole, venga interpretato come un divieto di partecipazione delle ragazze e delle donne transgender agli sport femminili. Coloro che non lo rispetteranno metteranno a repentaglio qualsiasi finanziamento federale che ricevono e potrebbero affrontare azioni legali. Le atlete transgender potranno competere in squadre miste o maschili.

Trump ha citato alcuni casi, come quella della pugile algerina Imane Khelif, che ha vinto l'oro femminile alle Olimpiadi 2024 - dopo aver sconfitto l'italiana Angela Carini - e che il tycoon, come molti altri, identificano erroneamente come transgender.



