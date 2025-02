Molinari, questione terzo mandato non è chiusa, limite sbagliato

"Nuovi candidati in Veneto non ci mancherebbero, ne potrei trovare almeno dieci. La questione del terzo mandato però non è una questione chiusa. Come abbiamo deliberato nel direttivo federale di un paio di settimane fa: si è fatto mandato al segretario Salvini di trattare nuovamente con le altre forze di centrodestra per togliere il limite dei mandati". Lo ha detto Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, a Ping Pong Rai Radio1. Molinari ha risposto nuovamente sull'ipotesi di ricandidare in Veneto Luca Zaia. "La cosa riguarda anche Zaia, sarebbe ipocrita non dirlo, ma è una proposta che Lega fa da tempo, anche per i comuni ad esempio.

Pensiamo che laddove c'è l'elezione diretta il limite dei mandati sia sbagliato, perché c'è un controllo democratico da parte dei cittadini" ha concluso Molinari.



